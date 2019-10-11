Россиянам разрешили возвращать б/у автомобили продавцу

Ранее суды никогда не вставали на сторону покупателя, сообщает DEITA.RU.

Верховный суд РФ вынес решение, которое теперь должно изменить всю систему принятия решений по возврату авто с пробегом от покупателя предыдущему владельцу.

Такое решение вынесли из-за ситуации в Нижнем Новгороде. Мужчина купил «Ауди» б/у. Продавец предупредил о том, что авто с пробегом, однако заверил, что: не использовалось в качестве такси, не участвовало в ДТП, не имеет обременения.

Однако вскоре после покупки новый владелец узнал: машина имеет лицензию на работу в такси, ее ищут судебные приставы, да еще и была участницей ДТП. Но Суды города вставали на сторону продавца: за скрытые дефекты в б/у авто он отвечать не должен – прописано в договоре.

Однако Верховный суд решил, что покупатель может потребовать назад деньги. Так как продавец не предоставил ему полных и правдивых сведений об истории автомобиля.

Елена Миронова