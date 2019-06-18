Роспотребнадзору предложили обязать общепиты использовать многоразовую тару, сообщает DEITA.RU.

В качестве примера Совет по правам человека СПЧ указали на альтернативу: многоразовые контейнеры и стаканы. Реализация проекта помогла бы сократить количество отходов и используемого пластика, пишут специалисты Правительству. Если учесть, как сейчас обстоят дела с мусорной реформой и пластиком, предложение поступило своевременно.

Также Совет призвал Роспотребнадзор убрать несогласованность норм санитарных правил, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, и гигиенических нормативов. Иными словами уладить все моменты, которые могли бы помешать нововведению и создать неудобство для потребителя.

Анастасия Туркова

