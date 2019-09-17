telegr wh call

Новости

Полицию наделят новым правом

17 Сентябрь 2019, 13:30

Пенсии россиян отберут за долги по ЖКХ

17 Сентябрь 2019, 13:15

Россиянам с 1 октября повысят зарплату

17 Сентябрь 2019, 13:00

Как избежать уплаты налога, рассказала юрист

17 Сентябрь 2019, 12:45

У таких пенсионеров не будут отнимать деньги

17 Сентябрь 2019, 12:30

Видео: владивостокцы не могут попасть домой из центра

17 Сентябрь 2019, 12:15

За оборотом лекарств начнут следить строже

17 Сентябрь 2019, 12:00

Сеть быстрых зарядных станций РусГидро для электромобилей продолжает работать бесплатно

17 Сентябрь 2019, 12:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Россиянам с 1 октября повысят зарплату

17 Сентябрь 2019, 13:00

деньги, рубль, рубли

Стало известно, кто может готовиться к денежной прибавке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Life.ru.

Уже с 1 октября некоторые категории работником начнут получать повышенную зарплату. Это предусматривает соответствующее решение правительства, которое вступит в силу в первый день следующего месяца.

Инициатива о повышении зарплат была одобрена главой кабмина Дмитрием Медведевым ещё весной текущего года. Она касалась сотрудников государственных и бюджетных учреждений. Предполагалось, что такие работники начнут получать на 4,3% больше. Кроме этого, под повышение зарплаты попали сотрудники воинских частей.

Другими словами, уже в октябре такие категории работников, как медики, доктора, врачи и педагоги, а также многие другие представители бюджетной сферы начнут получать больше.

Однако, несмотря на явный позитив от повышения зарплат, некоторые эксперты сходятся во мнении, что при этом процессе возможны эксцессы, а именно одновременное понижение других стимулирующих выплат.

Таким образом, есть вероятность, что начальство на местах захочет воспользоваться масштабным повышением зарплата для снижения других выплат.

В случае возникновения спорных ситуаций, эксперты рекомендуют обращаться в Трудовую инспекцию России по месту вашей работы, а в случае возникновения дополнительных сложностей - обращаться в суд.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Стольким россиянам повысят зарплату

Инженеры-электрики получают достойную зарплату в столице

Названы подробности отмены скандального решения властей о зарплатах

Популярное

Новые компенсации проезда ждут пенсионеров

Такие машины всегда тормозят гаишники

ГИБДД отпустит водителя после такой фразы

«Хоть один сказал правду» — россияне не доживут до пенсии
‡агрузка...
Загрузка...