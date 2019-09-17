Россиянам с 1 октября повысят зарплату

Стало известно, кто может готовиться к денежной прибавке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Life.ru.

Уже с 1 октября некоторые категории работником начнут получать повышенную зарплату. Это предусматривает соответствующее решение правительства, которое вступит в силу в первый день следующего месяца.

Инициатива о повышении зарплат была одобрена главой кабмина Дмитрием Медведевым ещё весной текущего года. Она касалась сотрудников государственных и бюджетных учреждений. Предполагалось, что такие работники начнут получать на 4,3% больше. Кроме этого, под повышение зарплаты попали сотрудники воинских частей.

Другими словами, уже в октябре такие категории работников, как медики, доктора, врачи и педагоги, а также многие другие представители бюджетной сферы начнут получать больше.

Однако, несмотря на явный позитив от повышения зарплат, некоторые эксперты сходятся во мнении, что при этом процессе возможны эксцессы, а именно одновременное понижение других стимулирующих выплат.

Таким образом, есть вероятность, что начальство на местах захочет воспользоваться масштабным повышением зарплата для снижения других выплат.

В случае возникновения спорных ситуаций, эксперты рекомендуют обращаться в Трудовую инспекцию России по месту вашей работы, а в случае возникновения дополнительных сложностей - обращаться в суд.

Дмитрий Шевченко