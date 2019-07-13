В Госдуме сказали, что теперь большее количество семей сможет получать пособие на детей. И сами пособия станут больше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов передает, что теперь пособия на ребенка заплатят тем, у кого в семье меньше на одного человека приходится меньше 22 с лишним тысяч рублей. Нововведение начнет действовать со следующего, 2022 года.

Прожиточные минимумы увеличатся: их размер станет больше на 850 рублей для взрослых и на 614 рублей больше для детей. В связи с этим увеличивается и размер выплат семьям.

Теперь семьи, у которых малыш родился после наступления 2018 года, будут получать пособие до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Размер пособия – полтора прожиточных минимума. Условия получения пособий – уровень доходов у членов семьи ниже полутора прожиточных минимумов на человека. С 2020 года выплаты дадут тем, у кого на человека окажется меньше двух прожиточных.

Так же, пропорционально, изменится размер алиментов.

Анастасия Туркова