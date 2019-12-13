Россиянам с детьми станет проще купить квартиру

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В скором времени маткапитал позволят направлять на приобретение жилья с помощью счетов эскроу, сообщает DEITA.RU. Данная мера уже предусмотрена специальным постановлением российского правительства. Его разработали представители Минстроя.

Напомним, летом 2019 года прошла реформа долевого строительства, параллельно был изменен закон о дополнительной поддержке российских семей с детьми. Таким семьям разрешили направлять материнский капитал на счета эскроу.

На сегодняшний день реальных правил, каким образом улучшать жилищные условия посредством перечисления средств маткапитала на счета эскроу не ясно. Четких правил и требований по-прежнему не установлено.

В связи с этим Минстрой подготовил документ, который регламентирует данную процедуру.

Ранее прошла информация о том, что чаще всего потопы в домах россиян происходят в пятницу, 13-го числа. Чем объяснить такое странное стечение обстоятельство – не понятно.

Екатерина Брязгунова

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