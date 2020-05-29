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Россиянам с долгами решили не отказывать в ипотеке
Граждане смогут продолжать брать кредиты на жильё
Центральный банк России принял решение пока не прибегать к ужесточению выдачи заёмных денег на приобретение жилой площади гражданами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
Как отметила заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева, финансовые власти страны не увидели достаточных оснований для того, чтобы вводить на данном временном этапе дополнительные ограничения при оформлении ипотеки.
Таким образом, ЦБ временно отложил идею рассматривать заявки соискателей на кредитные деньги для покупки недвижимости в зависимости от показателя долговой нагрузки россиян.
По словам Юдаевой, возможно, такая необходимость появится в будущем. Тогда регулятор вернётся к данной теме и, вероятно, решится на соответствующее ужесточение.