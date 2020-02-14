Новости
Каждый водитель совершает эту ошибку при прогреве авто
14 Февраль 2020, 03:30
Россиянам сказали, как безопасно снять наличные
14 Февраль 2020, 02:30
Глава ГИБДД сказал, можно ли ездить с приостановленными правами
14 Февраль 2020, 01:15
Минтранс провоцирует пассажиров плацкарта
14 Февраль 2020, 00:40
Финансист рассказал, кому снизят пенсионный возраст
14 Февраль 2020, 00:30
Правила провоза багажа меняет Минтранс
13 Февраль 2020, 23:45
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть некачественное лекарство
13 Февраль 2020, 23:15
Более 200 человек умерли от коронавируса в Китае за сутки
13 Февраль 2020, 22:45
Россиянам сказали, как безопасно снять наличные
Эксперты уверены – чем сложнее метод, тем он безопаснее
Даже в 2020 году не все магазины принимают безналичную
оплату – приходится думать о том, как и где снять деньги с карты, сообщает ИА
DEITA.RU. Эксперты предупреждают: снятие наличных в банкоматах небезопасно.
Как рассказала Life заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, в банкоматах есть риск нарваться на мошенников: часто на поле для ввода пин-кода устанавливают устройства для считывания. Также мошенники могут подсмотреть ваш пин-код и данные карты, просто стоя у вас за спиной.
Безопаснее всего снимать деньги в отделении банка – у операциониста. Снять наличку можно и в чужом банке – только придется заплатить процент.
Еще один вариант – снятие наличных в кассе банка. Чтобы не платить комиссию, деньги с карты можно перевести на счет через мобильное приложение.