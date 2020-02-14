Россиянам сказали, как безопасно снять наличные

Даже в 2020 году не все магазины принимают безналичную оплату – приходится думать о том, как и где снять деньги с карты, сообщает ИА DEITA.RU. Эксперты предупреждают: снятие наличных в банкоматах небезопасно.



Как рассказала Life заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, в банкоматах есть риск нарваться на мошенников: часто на поле для ввода пин-кода устанавливают устройства для считывания. Также мошенники могут подсмотреть ваш пин-код и данные карты, просто стоя у вас за спиной.

Безопаснее всего снимать деньги в отделении банка – у операциониста. Снять наличку можно и в чужом банке – только придется заплатить процент.

Еще один вариант – снятие наличных в кассе банка. Чтобы не платить комиссию, деньги с карты можно перевести на счет через мобильное приложение.