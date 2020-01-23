Россиянам сказали, как получить деньги от государства за лечение зубов

Вам вернут ваши деньги, даже если вы лечились в частной клинике, сообщает DEITA.RU.



Лечение зубов – дело очень затратное. К счастью, все работающие граждане, а также родители несовершеннолетних могут получить своеобразный кэшбэек от государства за вылеченные зубы.

Да, государство вернет вам не всю сумму, а только 13% от нее. Это те самые 13%, которые вы платите налоговой со своего дохода. Чтобы получить деньги, необходимо собрать некоторые документы.

Прежде всего, возьмите ваш ИНН и предоставьте его в клинику. Именно там должны собрать документы для вас: лицензию, договор и чек. Также необходимо будет получить справку 2-НДФЛ от работодателя.

До конца года эти документы надо подать в налоговую – можно сделать это через официальный сайт.

Елена Миронова