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Россиянам сказали, как получить деньги от государства за лечение зубов
Вам вернут ваши деньги, даже если вы лечились в частной
клинике, сообщает DEITA.RU.
Лечение зубов – дело очень затратное. К счастью, все работающие граждане, а также родители несовершеннолетних могут получить своеобразный кэшбэек от государства за вылеченные зубы.
Да, государство вернет вам не всю сумму, а только 13% от нее. Это те самые 13%, которые вы платите налоговой со своего дохода. Чтобы получить деньги, необходимо собрать некоторые документы.
Прежде всего, возьмите ваш ИНН и предоставьте его в клинику. Именно там должны собрать документы для вас: лицензию, договор и чек. Также необходимо будет получить справку 2-НДФЛ от работодателя.
До конца года эти документы надо подать в налоговую – можно сделать это через официальный сайт.
Елена Миронова