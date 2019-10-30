Россиянам сказали, на что тратить маткапитал

Депутаты Госдумы придумали оригинальный способ по обеспечению российских семей личными автомобилями. Для этого парламентарии хотят разрешить гражданам тратить материнский капитал на приобретение транспортного средства. Об этом сообщает DEITA.RU.

Речь идет о покупке отечественных автомобилей, чья стоимость не превышает одного миллиона рублей. Соответствующие поправки в перечень разрешенных направлений для вкладывания средств маткапитала уже переданы в Госдуму.

Часть российских политиков уже усомнилась в положительной реакции правительства на данную инициативу - уже не в первый раз законотворцы пытаются «продвинуть» социально значимый проект, появление которого много лет подряд ждут россияне. Ранее партия ЛДРП предпринимала аналогичную попытку.

Например, руководитель «социального» комитета парламента Ярослав Нилов поправки в действующее законодательство поддержал, но заявил, что ожидать вступления их в силу не стоит.

«Покупка автомобиля за счет маткапитала стала бы отличной мерой поддержки для многодетных семей и родителей «особых» детей. А в сельской местности и в отдаленных от городов поселениях машина просто необходима как единственное средство передвижения, чтобы доставить детей в учребные заведения и больницы. Чтобы не бояться за злоупотребление этим правом, можно делить органы опеки полномочиями по отказу в покупке авто за счет маткапитала в ряде случаев», - заявил член партии «Справедливая Россия», а потом намекнул, что если кабмин уже не поддержал поправки, то «партия большинства» тем более не будет смотреть в эту сторону.

Почти сразу после этого заявления представители фракции «Единой России» заявили, что проект еще не был как следует вычитан, а значит нельзя делать выводы о его дальнейший судьбе.

«Фракция рассмотрит поправки и ознакомится с аргументами властей «за» и «против» указанного закона на следующей неделе», - заявил Андрей Исаев.

Екатерина Цой