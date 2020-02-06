Россиянам сказали, почему опасно выкидывать чеки из магазинов

Россиянам, которые оплачивают покупки в магазинах карточкой или с помощью бесконтактной оплаты на гаджетах, рекомендуют не выбрасывать чеки, сообщает ИА DEITA.RU. Есть большая вероятность того, что мошенники заберут чек себе.



Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский рассказал Life, какую информацию о человеке можно получить из обычного чека. Это имя и фамилия, а также последние 4 цифры номера карты. Все, что остается – раздобыть номер телефона. Его, как правило, указывают в соцсетях.

Имея на руках столько информации о человеке, мошенник может представляться сотрудником банка и обманом получить номер карты и все необходимые коды и пароли.

Ранее сообщалось о том, что хакеры стали использовать панику от коронавируса в Китае для обмана пользователей интернета. Люди получают письма на почту с пугающими заголовками. После перехода по ссылкам на их устройства устанавливаются программы, которые воруют данные, в том числе, от банковских карт.