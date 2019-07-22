Майские праздники удлинят за счёт отдыха в период новогодних каникул, сообщает DEITA.RU.

В 2020 году россиян ожидают изменения в периодах работы и отдыха. Так, два нерабочих праздничных дня, которые выпадут на субботу 4 января и воскресенье 5 января, будут перенесены на 4 и 5 мая.

Таким образом, праздники, посвящённые 1 мая, растянутся на целых пять дней — гражданам предстоит отдыхать с 1 по 5 мая. Это следует из постановления Правительства о переносе выходных дней, которое вступило в силу сегодня, 22 июля.

Самые долгие каникулы всё также останутся в начале года: с 1 по 8 января.

Дмитрий Шевченко