Власти рассмотрят перенос праздничных дней в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Проект постановления правительства о переносе некоторых выходных и праздничных дней будет рассмотрен Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Документ предполагает, что следующие новогодние каникулы, ожидающие россиян на стыке 2019 и 2020 года сократятся с уже привычных десяти дней до восьми.

По Трудовому кодексу, нерабочими на Новый год и Рождество являются дни с 1 по 8 января. В этом году 30 и 31 декабря выпадают на начало недели, поэтому будут рабочими.

Вместе с тем, правительство планирует перенести выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье) на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества выходные могут установить с 22 по 25 февраля, а в честь Международного женского дня – с 7 по 9 марта.

Праздник Весны и Труда должен отметиться в следующем году выходными днями с 1 по 5 мая, а День Победы — с 9 по 11 мая.

На День России граждане страны отдохнуть с 12 по 14 июня.