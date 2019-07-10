Граждан будут информировать о положенных им выплатах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
10 июля в профильном комитете Госдумы рассмотрят законопроект, инициированный зампредседателем нижней палаты парламента Ириной Яровой, направленный на информирование граждан о положенных им льготах.
Согласно тексту документа, варианты получения информации каждый человек сможет выбрать самостоятельно: через портал госуслуг, единый кол-центр , а также на приёме в органах власти.
По словам Ирины Яровой, предлагаемый ею законопроект позволит создать систему взаимодействия граждан с госструктурами в режиме одного окна.
Дмитрий Шевченко