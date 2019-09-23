Цены на машины в России скоро взлетят

Цены на машины скоро вскочат вверх, сообщает DEITA.RU.

Дилеры предупредили всех россиян, планирующих в скором времени покупать новые авто, о том, что с начала следующего года они поднимут цены на свою продукцию.

Причинами для резкого повышения цен станет введение повышенной платы за утилизационный сбор, а также поправка на величину инфляции. Многие дилеры уже назвали планируемое повышение традиционным.

При этом, продавцы советуют покупателям не затягивать с выбором и совершить покупку в нынешних условиях рынка, на который пока ещё не успели повлиять будущие факторы.

Тем более, что ближе к окончанию года дилеры, как правило, идут навстречу покупателям и делают скидки, а также проводят акции для своих покупателей.

Дмитрий Шевченко