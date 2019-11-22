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Россиянам спишут долги за услуги ЖКХ

квитанция, документ, документы

Начиная с 1 декабря некоторые ресурсоснабжающие компании России спишут пени за коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU.

«Приморский водоканал» стал компанией, которая сознательно пошла на подобные финансовые жертвы. Предприятие с 1 декабря объявляет новогоднюю акцию. Ее суть сводится к тому, что должникам будут списаны пени за холодную воду и водоотведение.

Согласно акции, при оплате до 31 декабря всех долгов пени будут автоматически списаны. Услугой смогут воспользоваться те физические лица, которые имею задолженность на 1 декабря.

Отметка о полном списании долгов будет видна в первой квитанции будущего года.

Екатерина Брязгунова

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