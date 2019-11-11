Россиянам списывают долги по ипотеке

Власти продолжают принимать заявки от российских многодетных семей на погашение части задолженности по ипотеке. На сегодняшний день положительный отклик получили порядка трех тысяч заявлений из тринадцати тысяч. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам представителей сервиса «Дом.рф» четверть заявлений граждан ждут рассмотрения, еще четверть отправлены заявителям на доработку в связи с предоставлением не полного пакеты необходимых документов, а около полутора тысяч писем получили отказы. По предварительным расчетам экспертом, общая сумма одобренных списаний на сегодняшний день равна 1,35 миллиардов рублей из 115, выделенных из государственной казны на реализацию программы до 2022 года.

Напомним, многодетные семьи России могут подать заявку на частичное списание долга по ипотечному кредитованию с конца сентября текущего года. В рамках программы россияне имеют право на однократное использование субсидии в размере 450 тысяч рублей и менее, в зависимости от суммы долга. Отмечается, что указанные деньги государство перечисляет банку, выдавшему кредит, напрямую, минуя «руки» семьи.

Чтобы стать участником программы, россиянину, воспитывающему трех и более детей, необходимо подать заявление в свой банк с заранее прикрепленным пакетом нотариально заверенных копий документов. Среди них обязательно должны быть: паспорта родителей или опекунов, документы, удостоверяющие личности детей и подтверждающего факт опеки, материнства или отцовства над ними, договор о предоставлении кредита и документы на недвижимость, взятую в ипотеку. Также специалисты рекомендуют приложить к «пакету» СНИЛС заявителя.

Приемные семьи тоже могут стать участниками программы на общих условиях.

Решение о предоставлении субсидии выносится оператором программы - сервисом «Дом.рф» после тщательной проверки предоставленных россиянами документов.

Представители сервиса отметили, что самыми частыми причинами отказа в участии в программе являются из-за неверно оформленных родительских прав на усыновленных детей или несоответствия целям кредита.

«Получить субсидию могут те, кто взял в ипотеку готовое жилье или земельный участок под ИЖС через договор купли-продажи, строящееся жилье по договору участия в долевом строительстве. Это должно быть обязательно указано в соответствующей графе кредитного договора. Если кредит быть взят, например, на ремонт жилья - в предоставлении субсидии будет отказано», - передает слова главы департамента дистанционного сопровождения ипотечных сделок «Росбанк Дом» Анны Пантелеевой РБК.

Оператор программы отметил, что никаких проблем с выдачей субсидий многодетным гражданам не прогнозируется.

Екатерина Цой