Ипотека под один процент годовых стала доступна для россиян, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Российскую газету». Программа позволит молодым семьям получить ссуду на строительства жилья в сельской местности под один процент годовых.

Жить в сельской местности предпочитают немногие, а сохранить села – важно, поэтому почти беспроцентную ипотеку решили вести именно там. Желающие получат кредиты не более 3 миллионов рублей, бесплатные в первые три года. После этого придется выплачивать государству один процент кредита.

Можно даже получить дополнительные льготы – например, родив ребенка. В этом случае выплачивать придется на миллион меньше. За каждого из последующих детей сумма долга будет уменьшаться еще на миллион. Иными словами, вы бесплатно получите дом, если станете родителями троих детей.

Программа начала действовать в Белгородской области. Местные власти добавляют: чтобы воспользоваться предоставляем молодым семьям преимуществом, нужно прожить в области больше года, иметь профессию и постоянный доход.

Анастасия Туркова