Россиянам стали неохотно давать в кредит

Бум кредитования постепенно сходит на нет, сообщает DEITA.RU.

Микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в получении кредита. Эксперты и сами представители рынка говорят о том, что большое влияние на этот процесс оказали новые требования ЦБ к МФО, которые те в свою очередь должны предъявлять к заёмщикам.

Теперь получить кредит стало гораздо сложнее, чем это было ещё год или два года назад. Финансовые власти страны озаботились высокой закредитованностью граждан и решили серьёзно охладить растущий пузырь кредитования.

Данный процесс, по мнению специалистов, обязательно скажется и на количестве МФО по всей стране. Уже в скором времени их может стать ровно наполовину меньше. Таким образом, на рынке останутся только самые крупные игроки.

Дмитрий Шевченко