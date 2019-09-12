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Россиянам стали неохотно давать в кредит
12 Сентябрь 2019, 19:00
Бум кредитования постепенно сходит на нет, сообщает DEITA.RU.
Микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в получении кредита. Эксперты и сами представители рынка говорят о том, что большое влияние на этот процесс оказали новые требования ЦБ к МФО, которые те в свою очередь должны предъявлять к заёмщикам.
Теперь получить кредит стало гораздо сложнее, чем это было ещё год или два года назад. Финансовые власти страны озаботились высокой закредитованностью граждан и решили серьёзно охладить растущий пузырь кредитования.
Данный процесс, по мнению специалистов, обязательно скажется и на количестве МФО по всей стране. Уже в скором времени их может стать ровно наполовину меньше. Таким образом, на рынке останутся только самые крупные игроки.
Дмитрий Шевченко