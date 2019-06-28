Объёмы кредитования в России упали впервые с начала года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

С 1 июня 2019 года Центробанк начал вести целенаправленную политику по ограничению роста потребительского кредитования. Однако, как говорят эксперты, пока принимаемых мер явно недостаточно для снижения тренда.

Тем не менее, объём выданных кредитов за май снизился. Это произошло впервые с начала года. Кроме этого, снизилось и само количество потребительских кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на целых 2,2%.

Таким образом, рынок показывает свою реакцию на "охлаждение", контролируемое Центробанком. Напомним, что регулятор начал поднимать коэффициенты риска по кредитам для того, чтобы число проблемных или вовсе невозвратных займов не увеличивалось.

Ранее сам министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что ситуация может грозить образованием "пузыря" и также может привести финансовую ситуацию в стране к кризису.

Дмитрий Шевченко