У граждан нашли дефицит необходимых для здоровья элементов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Россиянам грозит авитаминоз: соотечественники стали реже употреблять витамины. Эксперты связывают это в том числе и с ростом цен на БАДы.

Из-за увеличения их стоимости специалисты высказывают опасение, что в какой-то момент гражданам просто станет не хватать полезных элементов и у них начнутся проблемы со здоровьем.

По словам эксперта по питанию и биотехнологии Александра Батурина, дефицит витаминов сегодня уже наблюдается у большинства россиян. Больше всего гражданам не хватает витамина D, который естественным образом содержится в мясе, рыбе, а также вырабатывается организмом от пребывания на солнце.

Дмитрий Шевченко