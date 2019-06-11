В сложном финансовом положении оказалось 60% российских заёмщиков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Всемирный банк, проведя совместное исследование с Роспотребнадзором, пришёл к выводу, что большому числу россиян трудно возвращать взятые однажды на себя долги. Проблемы возникают даже с обслуживанием кредита, когда не требуется внести всю сумму единовременно, но нужно вносить понемногу хотя бы части долга.

Как оказалось, 9% российских семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены увеличить срок действия кредита, 14% испытывают трудности с выплатой процентов. Самым печальным числом оказалось 75%. Именно такую долю от своих заработков вынуждены тратить более четверти россиян-должников на отплату кредитов, текущие расходы и услуги ЖКХ.

Хуже всего ситуация у тех, кто однажды решился на крайние меры и пошёл за деньгами в микрофинансовые организации. Согласно данным экспертов, 65% людей, которые взяли там займы, в последствии испытывают большие проблемы по его возврату.

Как показали результаты исследования, 55% российских заемщиков уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности.

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Дмитрий Шевченко