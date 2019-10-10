Россиянам станет еще сложнее выпивать

Оборот предлагают контроливать еще строже, сообщает DEITA.RU.



Совет Федерации предлагает взять под контроль оборот не только лекарств, но и этилового спирта. Такую информацию опубликовала «Парламентская газета».

Сейчас группа законотворцев разрабатывает законопроект, согласно которому медицинский спирт будет внесен в специальную систему ЕГАИС – как и обычный алкоголь. Программа позволяет контроливать оборот продукции на российском рынке.

Изменения также коснутся и аптек. Их, в случае принятия закона, обяжут хранить этиловый спирт в таре не более 1 литра. Также банки должны быть в закупоренной таре.

По мнению авторов инициативы, такой ход подзволит снизить объемы нелегального алкоголя в России. Ведь сейчас медицинский спирт не подлежит контролю, и использовать его для изготовления алкоголя довольно просто.

Елена Миронова