Россиянам станет еще сложнее выпивать

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Оборот предлагают контроливать еще строже, сообщает DEITA.RU.
Совет Федерации предлагает взять под контроль оборот не только лекарств, но и этилового спирта. Такую информацию опубликовала «Парламентская газета».
Сейчас группа законотворцев разрабатывает законопроект, согласно которому медицинский спирт будет внесен в специальную систему ЕГАИС – как и обычный алкоголь. Программа позволяет контроливать оборот продукции на российском рынке.
Изменения также коснутся и аптек. Их, в случае принятия закона, обяжут хранить этиловый спирт в таре не более 1 литра. Также банки должны быть в закупоренной таре.
По мнению авторов инициативы, такой ход подзволит снизить объемы нелегального алкоголя в России. Ведь сейчас медицинский спирт не подлежит контролю, и использовать его для изготовления алкоголя довольно просто.
Елена Миронова