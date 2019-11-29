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26 Ноябрь 2019, 16:15

Россиянам станет проще оплачивать услуги ЖКХ

квитанция, документ, документы

Чтобы облегчить и без того сложную жизнь льготной категории граждан, принято решение выделять из бюджета субвенции на оплату услуг ЖКХ российским регионам и непосредственно городу Байконуру, сообщает DEITA.RU. Такое постановление отечественного правительства вступает в силу в пятницу, 29 ноября.

Ежемесячно, до 10-го числа, региональные органы будут обязаны предоставлять в Роструд сведения о получателях соцподдержки по оплате ЖКХ. В какой форме должны подаваться данные непосредственно можно запросить в Роструде.

Ранее прошла информация о том, что в некоторых регионах появилась еще одна строка в квитанциях ЖКХ. Собственникам предлагают оплачивать добровольные взносы за страхования жилья от ЧС.

Екатерина Брязгунова

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