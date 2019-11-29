Новости
Почти 200 тысяч рублей будут получать россияне в 2020 году
29 Ноябрь 2019, 23:45
Когда Путин отдыхает, рассказали в Кремле
29 Ноябрь 2019, 23:15
Судебный запрет на общение с супругами разработали в России
29 Ноябрь 2019, 22:45
Шойгу смеется над Америкой
29 Ноябрь 2019, 22:15
Требование о выходном на 31 декабря дошло до Медведева
29 Ноябрь 2019, 21:45
Размер декретных и больничных увеличат в России
29 Ноябрь 2019, 21:15
Платить за ЖКХ скоро разрешат по-новому
29 Ноябрь 2019, 20:45
Вирус для Android научили самостоятельно переводить деньги мошенникам
29 Ноябрь 2019, 20:15
Россиянам станет проще оплачивать услуги ЖКХ
Чтобы облегчить и без того сложную жизнь льготной категории граждан, принято решение выделять из бюджета субвенции на оплату услуг ЖКХ российским регионам и непосредственно городу Байконуру, сообщает DEITA.RU. Такое постановление отечественного правительства вступает в силу в пятницу, 29 ноября.
Ежемесячно, до 10-го числа, региональные органы будут обязаны предоставлять в Роструд сведения о получателях соцподдержки по оплате ЖКХ. В какой форме должны подаваться данные непосредственно можно запросить в Роструде.
Ранее прошла информация о том, что в некоторых регионах появилась еще одна строка в квитанциях ЖКХ. Собственникам предлагают оплачивать добровольные взносы за страхования жилья от ЧС.
Екатерина Брязгунова