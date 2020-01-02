Россиянам станет проще жениться

С 1 января заявку на регистрацию брака через госуслуги станет подать еще проще, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», список документов, нужных для важного оформления, значительно сократился.

Отметим, что раньше к заявлению прикладывали отсканированные паспорта и свидетельства о разводе – если брак повторный. Потом ровно тот же пакет документов заявители должны были предоставить уже непосредственно в ЗАГСе.

Теперь сканы не нужны – достаточно просто нужных сведений о том, что заявители желают связать себя узами брака и выдержек из необходимых документов.

Однако, при непосредственной регистрации в ЗАГСЕ нужные документы придется брать с собой.

Александра Маслова