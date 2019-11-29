Россиянам станет сложнее взять кредит

«Черных» кредиторов ждет лишение свободы на три года, сообщает DEITA.RU.

В 2020 году планируется ввести уголовную ответственность для компаний, которые неофициально выдают кредиты. Если еще сегодня такие конторы и частные лица платят штрафы, то уже в следующем году они смогут попасть в тюрьму. Такая информация прошла на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, которая накануне прошла в Санкт-Петербурге.

Напомним, выдавать кредиты могут только компании, которые зарегистрированы в специальном реестре Центробанка. Если фирмы в списке нет — она относится к так называемым «черным» кредиторам.

Отметим, введение уголовной ответственности за незаконную выдачу кредитов обусловлена тем, что в 2018 году было выявлено 2,3 тысячи компаний, которые выдавали кредиты, не имея на то лицензии. При этом годом ранее таких контор было на 70 процентов меньше.

Екатерина Брязгунова