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Россиянам старше 80 лет повысили пенсию

пенсионер

Увеличилась доплата за возраст

Граждане Российской Федерации, чей возраст уже более 80 лет, будут получать повышенную пенсию, сообщает ИА DEITA.RU.

Увеличение коснулось доплаты к страховой пенсионной выплате по старости за преклонный возраст. Теперь эта мера поддержки на 400 рублей объемнее, пишет «ФедералПресс».

Такая доплата оформляется пенсионерам старше 80 лет. С начала текущего года она составляет 5334 рубля. Согласно пояснению Пенсионного фонда Российской Федерации, дополнительные заявления не нужны: повышение будет автоматически применено, если гражданину исполняется 80 лет в этом году. Тем не менее, важно, чтобы он получал традиционную страховую пенсию по старости.

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию положение об обязательной индексации пенсий. Такие поправки, по его словам, продиктованы жизнью

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