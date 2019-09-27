Россиянам светит тюрьма за нарушения на жд путях

Российские железнодорожники предложили депутатам Госдумы принять закон о привлечении к уголовной ответственности водителей, пересекающих железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора или во время опущения шлагбаума, сообщает DEITA.RU.

В качестве санкции за нарушения правил проезда ЖД переезда предусмотрен не штраф и не лишение прав, а реальное лишение свободы до пятнадцати лет.

«Если водители настолько смелы и отважны, что готовы убить себя, других участников движения и сотрудников РЖД за «выигранные» несколько минут у переезда, то может быть их пыл остудит вероятность провести десяток лет за решеткой», - обосновали свое предложение авторы инициативы.

Таким образом, железнодорожники предлагают причислить нарушителей к скрывшимся с места автопроисшествия водителям, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, по чьей вине погибли двое или более лиц.

Замлавы ОАО РЖД Шевкет Шайдуллин поддержал коллег и предложил депутатам внести указанные выше поправки в статью 264 Уголовного кодекса РФ.

Екатерина Цой