Количество детей не должно негативно сказываться на уровне жизни семьи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Ольга Окунева напоминает о стремлении государства оказывать семья всевозможную поддержку с помощью комплекса мер.

Когда на встрече лидера страны Владимира Путина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом затронули тему невысокого уровня жизни на территории закрытых городов, губернатор высказался об огромном количестве детей в семьях: практически по трое.

Путин отозвался, что трое – это не «огромное количество», а правильное.

Окунева солидарна с президентом и добавляет, что государство стремится улучшать уровень жизни детей. Она говорит, что мер поддержки много быть не может, поэтому заботиться о семьях государство будет.

Помогать семьям призваны следующие меры: материнский капитал, который будет индексироваться, пособия на детей до трех лет, выплата размером с прожиточный минимум для бедных семей.

Окунева отмечает, что знать о таких выплатах и пользоваться ими – важно.

Анастасия Туркова