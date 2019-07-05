Гражданам стало проще оформить документы на получение наследства, сообщает DEITA.RU.

С 5 июля в России упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. С этого числа вступает в соответствующий приказ Минэкономразвития, согласно которому нотариусы получили возможность самостоятельно запрашивать сведения из ЕГРН о документах, на основании которых могут быть зарегистрированны права наследования.

Ранее подобные данные выдавались исключительно правообладателям, доверенным лицам или иных законных представителей.



Как отмечают специалисты Росреестра, теперь гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав.

Дмитрий Шевченко