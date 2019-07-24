Граждане России смогут посещать ещё одно государство без оформления виз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Взаимная отмена виз произошла между Россией и Мальдивской Республикой. Теперь граждане обеих государств могут находиться на территории стран до 90 дней без оформления документов на пребывание.

Россиянам достаточно иметь при себе заграничный паспорт. Раньше путешественники могли оставаться в стране только 30 дней, но теперь продолжительность пребывания увеличивается до 90 дней.

При этом, правила безвиза не распространяются на поездки, целью которых является трудовая деятельность, учёба или постоянное проживание.

Дмитрий Шевченко