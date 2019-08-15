Российским ученым поставили ряд условий, при которых они имеют право общаться с зарубежными коллегами. Иначе никак, сообщает DEITA.RU со ссылкой на газету «Троицкий вариант».

Доктор технических наук, профессор, члена совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМаш РАН Александр Фрадков опубликовал открытое письмо, в котором прописаны некоторые требования к ученым. При встрече с зарубежными коллегами должны присутствовать двое ученых-россиян минимум. И только если встречу одобрило руководство. Научная организация обязана предупреждать об этом Минобрнауки со списком участников за пять дней.

По окончании встречи с ее участников потребуют отчет с описанием диалога и сканы паспортов.

Записывать разговоры, проводить съемку или копировать информацию зарубежным ученым позволят лишь в одном случае: если это предусмотрено международным договором.

Фрадков возмутился и заявил, что иностранные ученые приезжают в Россию с докладами, а россиянам предлагают отбирать у них на входе телефоны, часы и другие устройства.

Профессор посчитал приказ неправомерным и попросил министра высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать его авторов.

Анастасия Туркова