Россиянам вернут деньги за важную, но не оказанную услугу

Средства за не оказанные консульские услуги планируют возвращать россиянам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Соответствующий правительственный законопроект рассмотрит комитет Госдумы по международным делам уже на следующей неделе. Речь идёт о возврате излишне либо ошибочно уплаченных консульских сборов. Документ должен установить новый порядок возмещения фактических расходов.

Сейчас такой механизм отсутствует, что ущемляет права лиц, обращающихся за совершением консульских процедур, например, выдаче заграничного паспорта.

Таким образом, в случае корректировки существующего порядка, граждане России смогут получать обратно свои деньги, потраченные на услуги, предоставляемые консульствами, которые им в итоге так и не были оказаны.