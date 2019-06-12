Россиянам напоминают, что они могут сэкономить на лекарствах – точнее, получить часть потраченных денег назад в налоговом вычете, сообщает DEITA.RU.

Одиннадцатого июня был одобрен закон, по которому получить часть денег, потраченных на медикаменты, обратно, россияне смогут уже в следующем году. Условия – лекарственные средства должны быть назначены врачом, а сумма не должна превышать сто двадцать тысяч.

Девятнадцать разделов лекарств, расходы на которые можно компенсировать, назвали россиянам. В список вошли анестетики и антисептики, миорелаксанты, анальгетики, диагностические, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры (сюда, кстати, входит и морфин), лекарства от аллергии или влияющие на ЦНС, профилактические средства и противоинфекционные, противоопухолевые, иммунодепрессивные и используемые при лечении остеопороза препараты. Лекарства, влияющие на кровь или сердечно-сосудистую систему, диагностические, для лечения ЖКТ, гормональные, затрагивающие эндокринную систему. Препараты для почек и мочевыводящих путей, офтальмологические, влияющие на репродуктивную систему или органы дыхания. Также список пополнили минералы, различные витамины и растворы, электролиты, средства, корректирующие кислотное равновесие, средства питания.

Но важно помнить: вам заплатят, только если ваши расходы на лекарства достигли суммы сто двадцать тысяч рублей. В этом случае вам вернут 15 600 рублей.

Анастасия Туркова