Новости
Военным дадут дополнительные квартиры
13 Декабрь 2019, 19:20
У диких зверей в Перми украли 130 миллионов
13 Декабрь 2019, 19:15
Центробанк: схема борьбы с мошенниками не сработает
13 Декабрь 2019, 19:10
Как законно припарковаться там, где запрещено
13 Декабрь 2019, 19:00
31 декабря сделали выходным на Дальнем Востоке
13 Декабрь 2019, 18:45
«Займите у кого-нибудь» — частная клиника разгневала женщину
13 Декабрь 2019, 18:30
Центробанк лишил лицензии два крупных банка
13 Декабрь 2019, 18:15
Джип министра попал "в замес" с внедорожником
13 Декабрь 2019, 18:00
Россиянам выплатят все долги по зарплате
Взыскивать долги по зарплате с работодателей теперь можно будет по новой форме. Появились новые механизмы для этого процесса, сообщает DEITA.RU.
Закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Отмечается, что задолженность теперь будут требовать принудительно.
Так, у трудовой инспекции появятся новые полномочия. Госинспекторы будут вправе принимать решение о принудительных выплатах для работников. Отныне решение госинспектора по труду будет приравнено к исполнительному листу.
Авторы закона подчеркивают, что если решение инспектора не будет исполнено – то должником займутся приставы. Согласно первоначальной идее, новый механизм позволит эффективнее бороться с задолженностями по зарплате россиян.
Напомним, что в целом по России долги по зарплате составили более 2,6 млрд рублей.
Александра Маслова