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Россиянам выплатят все долги по зарплате

деньги, рубль, рубли

Взыскивать долги по зарплате с работодателей теперь можно будет по новой форме. Появились новые механизмы для этого процесса, сообщает DEITA.RU.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Отмечается, что задолженность теперь будут требовать принудительно.

Так, у трудовой инспекции появятся новые полномочия. Госинспекторы будут вправе принимать решение о принудительных выплатах для работников. Отныне решение госинспектора по труду будет приравнено к исполнительному листу.

Авторы закона подчеркивают, что если решение инспектора не будет исполнено – то должником займутся приставы. Согласно первоначальной идее, новый механизм позволит эффективнее бороться с задолженностями по зарплате россиян.

Напомним, что в целом по России долги по зарплате составили более 2,6 млрд рублей.


Александра Маслова

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