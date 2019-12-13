Россиянам выплатят все долги по зарплате

Взыскивать долги по зарплате с работодателей теперь можно будет по новой форме. Появились новые механизмы для этого процесса, сообщает DEITA.RU.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Отмечается, что задолженность теперь будут требовать принудительно.

Так, у трудовой инспекции появятся новые полномочия. Госинспекторы будут вправе принимать решение о принудительных выплатах для работников. Отныне решение госинспектора по труду будет приравнено к исполнительному листу.

Авторы закона подчеркивают, что если решение инспектора не будет исполнено – то должником займутся приставы. Согласно первоначальной идее, новый механизм позволит эффективнее бороться с задолженностями по зарплате россиян.

Напомним, что в целом по России долги по зарплате составили более 2,6 млрд рублей.





Александра Маслова