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19 Август 2019, 19:45

Россиянам закрыли дорогу в Таиланд

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МИД выступил с официальным сообщением, сообщает DEITA.RU.

Российское Министерство иностранных дел выступило с предупреждением для россиян. В ближайшее время находиться на юге Таиланда опасно.

Как пишет РИА Новости, сообщение связано с предупреждением от властей Королевства. Местные власти сообщили, что в последнее время повысилась террористическая угроза в южных регионах страны. Из-за этого, в частности, повышены меры безопасности.

Стоит отметить, что пока россиянам не запретили летать в Таиланд, однако, если ситуация не уляжется, ведомство может выдать запрет на полеты. Такое уже случалось с Египтом и Тунисом несколько лет назад.

Елена Миронова

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