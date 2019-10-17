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Россиянам закрыли дорогу в Таиланд
МИД выступил с официальным сообщением, сообщает
DEITA.RU.
Российское Министерство иностранных дел выступило с предупреждением для россиян. В ближайшее время находиться на юге Таиланда опасно.
Как пишет РИА Новости, сообщение связано с предупреждением от властей Королевства. Местные власти сообщили, что в последнее время повысилась террористическая угроза в южных регионах страны. Из-за этого, в частности, повышены меры безопасности.
Стоит отметить, что пока россиянам не запретили летать в Таиланд, однако, если ситуация не уляжется, ведомство может выдать запрет на полеты. Такое уже случалось с Египтом и Тунисом несколько лет назад.
Елена Миронова