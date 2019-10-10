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Россиянам заплатят за мусор

мусор

В России предложили ввести «мусорные хабы», которые будут платить россиянам за сортировку твердых бытовых отходов, сообщает DEITA.RU.

С такой инициативой выступил омбудсмен предпринимателей России Борис Титов.  По его словам, России необходимо выбрать совершенно иной подход к утилизации мусора, в том числе и со стороны финансирования «мусорных компаний».

Титов считает, что всю деятельность в ТБО необходимо переложить на специальные «мусорные хабы», которые будут платить сборщикам мусора за доставку отходов на легальные свалки.

«За сортировку мусора предлагаю назначить повышенный тариф. Таким образом, у мусорных операторов в регионах появится реальный стимул делать свою работу качественно», - заявил омбудсмен.  

Также Титов предлагает снять с операторов обязанность по взиманию платежей за вывоз мусора с россиян и передать ее спецхабам.  

Когда бизнес-омбудсмен предоставит соответствующие поправки в действующее законодательство РФ пока неизвестно.

Екатерина Цой

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