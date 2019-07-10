Добросовестно покупающим жилье, возможно, компенсируют его отчуждение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». Законопроект принят во втором чтении.

Имеются в виду люди, которые покупают квартиру с нарушениями законности данной процедуры и не могут вернуть единственное жилое помещение, которое им принадлежит. Также компенсация положена тем приобретающим, чья жилплощадь истребована по решению суда. Они имеют право на получение компенсации за утрату права, зарегистрированного в ЕГРП, еще с 2015 года. Единовременная выплата, которая предоставляется гражданам – один миллион рублей.

Сегодня куплено с нарушениями около 36 тысяч квартир по всей России, говорит руководитель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. При этом покупатели их – честные люди. Им приходится доказывать свое право на данное жилье.

Чтобы защитить граждан от мошенничеств и чтобы у государства был стимул следить за этим вопросом внимательнее, этот закон должен быть принят, утверждает Крашенников.

Анастасия Туркова