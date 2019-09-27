Россиянам запретили главные развлечения

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Инициативу властей обсуждают в соцсетях,
сообщает DEITA.RU.
Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров возмутился идеей властей запретить курение на балконах. Певца также возмутил запрет на приготовление шашлыков на лоджиях и балконах в России.
Свое возмущение артист выразил в стихах, которые опубликовал в своем Инстаграм.
«Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
… я поверчу.
В нашем городском посёлке
Жизнь течёт на лоджиях.
С мужиками курят тёлки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?».
На стихотворение Шнурова тут же начали реагировать пользователи:
«Брошу на мангал угля,
А курить не брошу!»
Однако россияне возмущаются не только в стихотворной форме: многие выразили возмущение в виде обычных комментариев:
«это полный бред - запретили курить на балконах - будут курить в квартирах, а это еще опаснее!»
«Просто новый штраф, скоро за то, что дышим, будут штрафовать»
Елена Миронова