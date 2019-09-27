Россиянам запретили главные развлечения

Инициативу властей обсуждают в соцсетях, сообщает DEITA.RU.



Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров возмутился идеей властей запретить курение на балконах. Певца также возмутил запрет на приготовление шашлыков на лоджиях и балконах в России.

Свое возмущение артист выразил в стихах, которые опубликовал в своем Инстаграм.

«Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

… я поверчу.

В нашем городском посёлке

Жизнь течёт на лоджиях.

С мужиками курят тёлки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?».

На стихотворение Шнурова тут же начали реагировать пользователи:

«Брошу на мангал угля,

А курить не брошу!»

Однако россияне возмущаются не только в стихотворной форме: многие выразили возмущение в виде обычных комментариев:

«это полный бред - запретили курить на балконах - будут курить в квартирах, а это еще опаснее!»

«Просто новый штраф, скоро за то, что дышим, будут штрафовать»

Елена Миронова