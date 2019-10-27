Новости
Россиянам запретили ловить рыбу в озере
27 Октябрь 2019, 14:27
Дату первого снегопада в столице назвали синоптики
27 Октябрь 2019, 13:58
«Что его ожидало, было хуже» — почему солдат расстрелял сослуживцев
27 Октябрь 2019, 13:29
Штраф для водителей увеличат в три раза с 1 ноября
27 Октябрь 2019, 12:59
Банковскую карту обокрали из-за мобильного приложения
27 Октябрь 2019, 12:18
«Кощунство и просто ужас» — люди разгневаны ремонтом в торговом центре
27 Октябрь 2019, 11:59
Почему россияне не получат пенсию, объяснили в фонде
27 Октябрь 2019, 11:23
План захвата Калининграда готов в США
27 Октябрь 2019, 10:45
Россиянам запретили ловить рыбу в озере
Власти Тюменской области запретили ловить рыбу в озере из-за участившихся случаев опасного отравления, сообщает DEITA.RU.
Многие годы местные жители ловили в Андреевском озере Тобольского района рыбу и употребляли ее в пищу. Однако совсем недавно в деревне Ачир произошла массовая гибель собак. После этого жители деревни, все те, кто ел озерную рыбку, дружно заболели. У них наблюдались классические признаки гаффской болезни, более известной как острое пищевое отравление.
На данный момент специалисты уже побывали на озере. Они взяли пробы, пишет Znak.com, чтобы убедиться, что зараза пошла именно из него. В озере до получения результатов ловить рыбу запрещено.
Екатерина Брязгунова