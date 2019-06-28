Правительство утвердило список запрещенных к содержанию зверей, сообщает DEITA.RU.

Кабмин определил 33 отряда и 8 классов животных, которых теперь запрещено содержать в частном порядке, то есть у себя дома или на своём загородном участке.

В документе, где отображён этот список, указывается, что обозначенные звери представляют опасность прежде всего для самих потенциальных хозяев. Для того, чтобы устранить возможные несчастные случаи, правительство решило официально ограничить их содержание.

Также сообщается, что власти запретили держать животных, для которых необходима особая среда обитания.

Под запрет попали такие экзотические виды, как пингвины, питоны, волки, лисы, крокодилы, антилопы, пауки и многие другие.



Дмитрий Шевченко