Новые правила ввоза на территорию России фруктов, овощей, цветов и елей официально вступили в силу с понедельника, 19 августа, сообщает DEITA.RU.

Теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно провозить не более 5 кг овощей и фруктов, не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений. Для ввоза более крупных партий понадобятся соответствующие сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия подкарантинную продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.

В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репу, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. Правила распространяются на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Требования также касаются членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений.

Дмитрий Санников