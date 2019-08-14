В России хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей, сообщает DEITA.RU. Соответствующее предложение поступило в Государственную Думу для рассмотрения.

Речь идет о тех транспортных средствах, которые достигли так называемого предельного срока эксплуатации. Точный возраст авто пока не уточняется. Несмотря на то, что производители автомобилей идею поддержали, Минтранс и Минпромторг высказались относительно данной идеи весьма скептически.

По мнению представителей Минпромторга, надо не запрещать, а стимулировать россиян на приобретение новых машин. И действительно, автовладельцам давно пора обновить своих «железных коней», ведь более трети автомобилей в России, по данным ГИБДД, — это машины старше 15 лет.

Напомним, что уже в начале 2020 года в силу вступил закон о запрете использования автобусов старше десяти лет при перевозке детей, пишет "Коммерсант".

Екатерина Брязгунова