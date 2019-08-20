В России специалисты Минстроя с коллегами из других ведомств разрабатывают новый стандарт комплексного развития территорий. Некоторые положения будут обязательными к исполнению, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал вице-премьер Виталий Мутко.

Задача нового стандарта — обеспечить застройку в российских городах таким образом, чтобы жизнь для людей была комфортной. Главными критериями станут, как ни странно, — этажность и размер двора. Документ предлагает запретить возведение многоквартирных жилых домов выше девяти этажей, а ширина двора не должна быть больше шестидесяти метров.

По словам Мутко, перед тем, как все застройщики начнут соблюдать данные правила, пройдет немало времени. Многие жилые дома сегодня возводятся точечно, их высота может достигать двадцати восьми этажей, а ширина дворов сто и более метров. Жильцы высоких этажей не имеют возможности отпускать детей на улицы, так как их просто-напросто не видно.

Кроме того, как отмечает «РГ», когда между домами большие расстояния в районе повышается уровень преступности.

Екатерина Брязгунова