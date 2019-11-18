Россиянам запретят сообщать полиции о домашнем насилии

Российским общественникам, защищающих права жертв домашнего насилия, запретят вмешиваться в семейные дела граждан без согласия последних. Привлекать внимание полиции к вопиющим случаям без согласования с жертвой, даже если речь идет об угрозе жизни и здоровью, тоже запретят. Об этом сообщает DEITA.RU.

Авторами инициативы, запрещающей вмешательство в «дела семейные» третьих лиц без согласия пострадавшей стороны домашнего конфликта, выступили несколько «социальных» парламентариев, в числе которых – депутат Оксана Пушкина.

По словам Пушкиной, очень часто результаты вмешательства сторонних правозащитников в семейные конфликты идут в противовес интересам жертв. Депутат считает, что закон о домашнем насилии должен предусмотреть ответственность третьих лиц за вмешательство в личные дела российских семей, как бы неприглядно они не выглядели со стороны.

«Сообщения общественников, чья деятельность заключается в защите и профилактике семейно-бытовых конфликтов, в полицию прямо нарушают права граждан, подвергшихся домашнему насилию. Важно на законодательном уровне запретить организациям сообщать о подобных случаях правоохранительным органам без согласия пострадавшей стороны», - говорится в документе.

Также представленные поправки в проект закона предлагает ввести новое определение понятия «преследование». По версии депутатов, этим термином должны называться все действия потенциального агрессора, результат которых ставит под сомнение безопасность и адекватное психическое состояние потенциальной жертвы, заставляет последнего бояться за сохранность своей жизни и здоровья. В качестве примеров авторы инициативы приводят: любые навязчивые телефонные разговоры, попытки добиться встречи после согласия второй стороны, передачи сообщений через третью сторону и т.д.

«За совершение действий, приводящих к указанным последствиям, предлагаем ввести административную ответственность за первый подобный случай и уголовную – за повторные деяния, чтобы у потенциальных жертв появились механизмы защиты до проявления фактического домашнего насилия», - пишут в пояснительной записке авторы инициативы.

Отмечается, что документ уже был предварительно рассмотрен Совфедом на прошедшем заседании. Оксана Пушкина заявила, что данные поправки будут учтены при утверждении итоговой версии закона о домашнем насилии. На данный момент законотворцы ждут пакет дополнительных поправок от министерств РФ, регионов, общественных активистов, социально-реабилитационных центров и т.д.

Екатерина Цой