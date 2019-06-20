Из-за привычки трогать скульптуры искусство страдает в прямом смысле слова, сообщает DEITA.RU.



В России существует много традиций и обычаев. Один из них - потрогать памятник на удачу. Популярные в народе скульптуры уже теряют свой цвет и форму.

Как пишет РИА Новости, искусствоведы и архитекторы уже бьют тревогу. Например, за последние несколько лет морда собаки пограничника на станции метро «Площадь Революции» изменила свою форму. Скульптура буквально в плачевном состоянии.

Такая же ситуация с памятником Евгению Леонову в Москве, Петру Первому в Петропавловской крепости и моряку на Океанском проспекте во Владивостоке. Каждый из тысяч туристов желает прикоснуться, потереть на удачу и даже посидеть на коленях.

Музей архитектуры имени Щусева потребовал от властей законодательно запретить трогать памятники и скульптуры. Но эксперты уверены: запрещать не стоит.

Лучше спрятать оригиналы и поставить на их месте копии, которые не жалко или обрабатывать скульптуры специальным составом, который защитит от износа.

Елена Миронова