Россиянам запретят участвовать в розыгрыше гражданства

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Депутаты Госдумы запретили россиянам участвовать в лотерее грин-карт США в ответ на визовый скандал с недопуском делегации МИД РФ на Генассамлею ООН. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам специалистов международного комитета нижней палаты парламента, такой шаг со стороны властей России подорвет «демократический» имидж США в глазах россиян, а также обратит взор всего мира на скандал с визами.
Предполагается, что в ближайшее время на территории России будет заблокирован доступ к сайту, где происходит розыгрыш специальных идентификационных карт, дающих право жить и работать в США, а также будут приняты меры для затруднения работы «агентов грин-карт».
Отметим, что в своем выступлении в ООН президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ничего не сказал о России, что уже было расценено экспертами по международным делам, как «положительный курс Америки в сторону России».
Екатерина Цой