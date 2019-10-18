Россиянам запретят выбрасывать это в мусорку

Россиянам запретят выбрасывать использованные батарейки в мусоропровод во избежание их перемешивания с другими бытовыми отходами. Об этом сообщает DEITA.RU.

С такой инициативой выступило Минприроды. Ведомство заявило, что прекрасно отдает себе отчет в реальности работы системы штрафов - найти и наказать нарушителей будет очень сложно, а потому решило начать работать над повышением уровня экологической сознательности граждан через возведение специальных пунктов сдачи батареек.

Во-первых, ведомство разработало целый пакет норм по обращению с однородными бытовыми отходами, с которым можно ознакомиться на сайте правовой информации. В законопроекте оговаривается запрет на смешивание отработавших свое батареек с другим мусором, а также размещение поврежденных батареек в одном контейнере с неповрежденными и полный запрет на использование мусоропроводов для утилизации «домашних» аккумуляторов и батареек.

Минприроды прописало в документе, что ответственность за утилизацию указанных отходов будут нести специальные лицензированные компании, а россияне обязуются выбрасывать батарейки исключительно только в отделенных для этого местах - специальные емкости в магазинах электроники, специальные уличные контейнеры или непосредственно «мусорным» операторам.

Говоря о наказании за выброс батареек в неположенных местах, Минприроды постановил, что штраф для граждан будет составлять до двух тысяч рублей, для юридических лиц - от двухсот тысяч рублей.

Екатерина Цой