Граждан хотят оградить от потенциальной опасности остаться без жилья из-за долгов по кредитам, сообщает DEITA.RU.

Госдума приняла во втором чтении закон, который запрещает МФО оформлять в качестве обеспечения займов жилые помещения.

Таким образом, кредиторы, по задумке парламентариев, должны лишиться возможности получить с человека, который не может обслуживать долг, его жильё.

Вместе с этим, законотворцы хотят дать МФО дополнительные возможности для проверки их клиентов. Для этого власти могут начаться делиться данными о гражданах, содержащейся в государственных информационных системах.

Это должно позволить исключить вероятность оформления займа на другого человека с помощью его паспорта.

Дмитрий Шевченко