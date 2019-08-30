Гражданам не хватает свободных денег на покупку необходимых вещей к школе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Интернет-компания Ozon поделилась информацией о том, какие товары для школы россияне стали брать в кредит или рассрочку. Как оказалось, чаще всего ими становятся мебель, ранцы, одежда и техника.

При этом, чтобы собрать базовый набор нужных предметов и принадлежностей, родителям придётся потратить от трёх до пяти тысяч рублей. Однако, те, кто не привык экономить на детях в среднем могут заплатить до девяти тысяч рублей за те же вещи, но более высокого качества.

Но и это без учета более дорогостоящих покупок, для которых многим покупателям приходится прибегать к кредитам. При этом родители школьников чаще всего покупают в кредит или рассрочку учебную мебель.

Количество оформленных таким образом заказов растёт на 20—25% в месяц. Также пользуется популярностью электроника в кредит и рассрочку, в частности ноутбуки стоимостью от 19 тысяч до 24 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко