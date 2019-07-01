Посчитаны доходы и расходы граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Росстат констатировал, что россиянам приходится тратить всё больше денег на обязательные платежи и выплаты по кредитам.

Так, только за прошлый год в структуре расходов россиян налоги и сборы выросли в объёмах на 12,2%. В свою очередь вклады, счета и депозиты граждан прохудились на 1% впервые за шесть лет в прошлом году.

По итогам 2018 года года объёмы кредитных платежей россиян выросли на 29%. Уплата налогов и сборов выросла на 10,1%.

Среди причин роста таких расходов эксперты назвали повышение НДС, а также необходимость сохранять текущий уровень расходов при падении доходов.

Дмитрий Шевченко